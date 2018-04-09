Более 20 тысяч жителей Нижегородской области отправились службу по контракту в ВС РФ за 25 лет Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 20 тысяч жителей Нижегородской области направлено на контрактную службу в Вооружённые силы РФ за 25 лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 9 апреля 2018 года.

Как сообщается в пресс-релизе, 8 апреля 2018 года исполнилось 100 лет со дня создания военных комиссариатов России. Как отметил военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков, Нижегородский губернский комиссариат по военным делам был образован ещё до того, как в стране был принят Декрет о создании подобного института, - 5 марта 1918 года.

Он также напомнил, что с 1993 года военкоматы региона приступили к отбору граждан на военную службу по контракту. Всего за 25 лет на контрактную службу поступило более 20 тысяч нижегородцев. Треть из них были направлены в воинские части, участвующие в проводимой на Северном Кавказе контртеррористической операции. Более двух тысяч нижегородцев за отвагу и мужество были удостоены государственных наград.

"На сегодняшний день военный комиссариат Нижегородской области включает в себя 32 структурных подразделения городов и районов области. С 1 апреля начинается очередная призывная кампания", - напомнил Владимир Паков.