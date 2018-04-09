МАЗ насмерть сбил пешехода в Балахне Нижегородской области 8 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МАЗ насмерть сбил пешехода в Балахне Нижегородской области 8 апреля. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону 9 апреля 2018 года.

Согласно информации, в 02:00 на ул. Челюскинцев водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем МАЗ 642205-220, сбил пешехода (мужчина 1956 года рождения) переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель имеет 29-летний стаж управления.