Девять мостов подтоплено в Нижегородской области из-за паводка по данным на 9 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Девять мостов подтоплено в Нижегородской области из-за паводка. Об этом ГУ МЧС РФ по региону сообщило 9 апреля 2018 года.

Согласно информации, с 5 апреля затоплены мост через р. Алатырь около с. Кочкурово Починковского района и мост на автодороге Ройка – Чаглава около подсобного хозяйства "Кудьма" в Кстовском районе.

C 6 апреля затоплены мосты через р. Теша на автодороге Арзамас-Березовка в 500 м от с. Заречное и мост в 100 м от д. Марьевка на автодороге Арзамас-Марьевка в Арзамасском районе. Кроме того, с 6 апреля затоплены мосты через р. Пьяна в Гагинском районе в 1,5 км от с. Соболево и около с. Никольское.

C 7 апреля затоплен мост через р. Пьяна в 5 км от с. Мишуково в Гагинском районе.

C 8 апреля затоплен мост через р. Теша в 9 км от р.п. Теша в г.о. Навашинский.

Кроме того, 9 апреля был подтоплен через р. Пьяна в 500 м от с. Ясново в Сергачском районе.