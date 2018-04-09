Последние новости рубрики Общество
09 апреля 2018 13:31  [68] Служба занятости Нижегородской области планирует трудоустроить около 11 тысяч подростков в 2018 году
09 апреля 2018 13:27  [71] Повышение квалификации пройдут 58 руководителей учреждений соцсферы в НИУ РАНХиГС
09 апреля 2018 13:19  [82] Около 50 домов в Нижнем Новгороде остались без электричества из-за плановых работ 9 апреля
09 апреля 2018 12:10  [105] УКС Богородского района Нижегородской области объявило торги на строительство детсада в п. Новинки
09 апреля 2018 11:31  [116] Карантин по бешенству установлен в Ардатовском районе Нижегородской области
09 апреля 2018 11:29  [127] Более 20 тысяч жителей Нижегородской области отправились службу по контракту в ВС РФ за 25 лет
09 апреля 2018 11:14  [211] Прокуратура возбудила дела в отношении сотрудников райадминистрации в Нижегородской области за нарушения при закупках
09 апреля 2018 11:11  [226] Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
09 апреля 2018 09:22  [162] Синоптики прогнозируют похолодание до +6° и мокрый снег в Нижегородской области к 11 апреля
08 апреля 2018 13:23  [291] "Институт развития городской среды" намерен включить лучшие предложения горожан в проекты благоустройства Нижнего Новгорода
Общество

Около 50 домов в Нижнем Новгороде остались без электричества из-за плановых работ 9 апреля

09 апреля 2018 13:19  [82] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Около 50 домов в Нижнем Новгороде остались без электричества в связи с плановыми работами на системах ЖКХ 9 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.

Согласно информации, с 09:00 до 17:00 электроснабжение отключено в домах Автозаводского района (ул. Краснодонцев, №1А) и Советского района (ул. Карельская, №15, Красноводская, №№1-13, Агрономическая, №№54-112, №№87-99, №75).

Корреспонденту НИА "Нижний Новгород" в единой дежурно-диспетчерской службе сказали, что в указанных интервалах номеров домов в Советском районе проводятся "выборочные" отключения. Всего без электричества остались 46 домов (138 жильцов).

Как сообщалось ранее, холодное водоснабжение было отключено в 33 домах в Ленинском районе Нижнего Новгорода в связи с плановым ремонтом 7 апреля 2018 года.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph