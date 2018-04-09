Около 50 домов в Нижнем Новгороде остались без электричества из-за плановых работ 9 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Около 50 домов в Нижнем Новгороде остались без электричества в связи с плановыми работами на системах ЖКХ 9 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.

Согласно информации, с 09:00 до 17:00 электроснабжение отключено в домах Автозаводского района (ул. Краснодонцев, №1А) и Советского района (ул. Карельская, №15, Красноводская, №№1-13, Агрономическая, №№54-112, №№87-99, №75).

Корреспонденту НИА "Нижний Новгород" в единой дежурно-диспетчерской службе сказали, что в указанных интервалах номеров домов в Советском районе проводятся "выборочные" отключения. Всего без электричества остались 46 домов (138 жильцов).

Как сообщалось ранее, холодное водоснабжение было отключено в 33 домах в Ленинском районе Нижнего Новгорода в связи с плановым ремонтом 7 апреля 2018 года.