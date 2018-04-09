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Общество

Служба занятости Нижегородской области планирует трудоустроить около 11 тысяч подростков в 2018 году

09 апреля 2018 13:31  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Служба занятости населения Нижегородской области планирует в 2018 году трудоустроить около 11 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 9 апреля 2018 года.

Как отметил руководитель областного управления по труду и занятости населения Александр Силантьев, работа по формированию банка вакансий уже началась. С начала 2018 года предприятия и организации заявили в службу занятости более тысячи вакансий для временного трудоустройства подростков.

"Служба занятости предлагает юным соискателям только проверенные рабочие места. Как правило, это работа по благоустройству и озеленению территорий, подсобные работы на предприятиях и в организациях, социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и престарелым, участие в рекламных акциях и культурно-массовых мероприятиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2018 года при содействии областной службы занятости населения на временные рабочие места трудоустроены 622 школьника.

Как сообщалось ранее, общий уровень безработицы в Нижегородской области по итогам февраля 2018 года остался на уровне конца 2017 года и составил 0,4%.

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