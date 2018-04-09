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Происшествия

Сотрудники МЧС спасли четверых рыбаков с льдины в Сокольком г.о. Нижегородской области

09 апреля 2018 13:34  [97] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудники МЧС спасли четверых рыбаков с льдины на реке Волге в Сокольком г.о. Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону 9 апреля 2018 года.

Согласно информации, 7 апреля на реке напротив деревни Божонки в 500 м от берега на льду среди промоин оказались четверо рыбаков в возрасте от 56 до 58 лет. Мужчины приехали из Владимирской области. Оказавшись отрезанными водой от берега, рыбаки стали звать на помощь. Один из них сообщил о случившемся по номеру "112". К месту вызова на судне на воздушной подушке (СВП) выехали работники Центра ГИМС МЧС России по Нижегородской области. В медицинской помощи спасенные не нуждались.

Напомним, что по данным на 9 апреля девять мостов подтоплено в регионе из-за паводка.

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