Сотрудники МЧС спасли четверых рыбаков с льдины в Сокольком г.о. Нижегородской области

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Сотрудники МЧС спасли четверых рыбаков с льдины на реке Волге в Сокольком г.о. Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону 9 апреля 2018 года.
Согласно информации, 7 апреля на реке напротив деревни Божонки в 500 м от берега на льду среди промоин оказались четверо рыбаков в возрасте от 56 до 58 лет. Мужчины приехали из Владимирской области. Оказавшись отрезанными водой от берега, рыбаки стали звать на помощь. Один из них сообщил о случившемся по номеру "112". К месту вызова на судне на воздушной подушке (СВП) выехали работники Центра ГИМС МЧС России по Нижегородской области. В медицинской помощи спасенные не нуждались.
Напомним, что по данным на 9 апреля девять мостов подтоплено в регионе из-за паводка.
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