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Происшествия

Житель г.о. Бор Нижегородской области подозревается в убийстве односельчанина

09 апреля 2018 13:42  [371] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель д. Тюрино в г.о. Бор Нижегородской области подозревается в убийстве односельчанина. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 9 апреля 2018 года.

По версии следствия, в ночь на 6 апреля в ходе бытовой ссоры между нетрезвыми односельчанами подозреваемый, обидевшись на оскорбления, жестоко избил потерпевшего поленом и кочергой по голове. От полученных травм 42-летний мужчина скончался.

Уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Вину он признал. Обвиняемый заключен под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается.

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