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Культура и отдых

Посвященная Японии выставка архивных фотографий откроется в Нижнем Новгороде 10 апреля

09 апреля 2018 14:05  [24] Культура и отдых

Фото: Русский музей фотографии

Выставка "Нихон. Родина Солнца" откроется в Русском музее фотографии в Нижнем Новгороде 10 апреля 2018 года. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

Как отмечается в пресс-релизе, мероприятие приурочено к перекрестному году России и Японии.

В экспозиции будут представлены стереофотографии, работы Василия Зевеке, который посетил Японию в 1917 году по дороге в Америку, фотографии члена Союза фотохудожников России Бориса Силенко, которые он снял во время своего путешествия в Японию в 2010 году и другие. Фотографии взяты из фондов Русского музея фотографии и частных коллекций.

На открытии также прозвучат старинные и современные японские песни в исполнении студентов НГЛУ им. Н.А.Добролюбова. Партнером проекта выступит Японский центр НГЛУ им. Н.А. Добролюбова.

Открытие – в 17:00 10 апреля. Выставка продлится до 24 апреля 2018 года.

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