КамАЗ горел на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде 9 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Грузовой автомобиль "КамАЗ" горел на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде 9 апреля 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.



По словам собеседника агентства, возгорание автомобиля произошло вблизи дома №21 по пр. Гагарина. Сообщение о происшествии поступило по каналу "112" в 12:18. Пожарные прибыли на место и ликвидировали горение в течение 20 минут. На место выезжали две автоцистерны и девять человек личного состава.



Площадь пожара составила 6 кв метров – обгорела только кабина КамАЗа. Пострадавших нет. Причины возгорания в настоящее время выясняются.