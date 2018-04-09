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Грузовой автомобиль "КамАЗ" горел на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде 9 апреля 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По словам собеседника агентства, возгорание автомобиля произошло вблизи дома №21 по пр. Гагарина. Сообщение о происшествии поступило по каналу "112" в 12:18. Пожарные прибыли на место и ликвидировали горение в течение 20 минут. На место выезжали две автоцистерны и девять человек личного состава.
Площадь пожара составила 6 кв метров – обгорела только кабина КамАЗа. Пострадавших нет. Причины возгорания в настоящее время выясняются.
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