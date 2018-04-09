Команды станций Нижегородского филиала "Т Плюс" стали призерами межрегионального этапа соревнований профмастерства Общество

Команды станций Нижегородского филиала "Т Плюс" стали призерами межрегионального этапа соревнований профмастерства. Об этом пресс-служба компании сообщила 9 апреля 2018 года.

Согласно информации, команды Сормовской и Дзержинской ТЭЦ заняли соответственно второе и третье призовые места на межрегиональных соревнованиях профессионального мастерства оперативного персонала теплоэнергетических станций компании.

В соревнованиях, проходивших 5-6 апреля в Дзержинске, приняли участие энергетики станций Нижегородского и Владимирского филиалов компании.



В состав каждой из пяти команд-участниц входили по восемь специалистов – начальники смены станции и производственных цехов, машинисты котла и турбины, дежурный электрослесарь цеха тепловой автоматики и измерений. На специальных компьютерных тренажерах они производили пуск оборудования, демонстрировали навыки ведения технологического процесса в штатном режиме, действия в аварийной ситуации, знание нормативной документации. Были и общекомандные этапы – доврачебная помощь пострадавшему от поражения электрическим током и ликвидация различных видов возгораний, которые могут произойти на станции – этот этап проходил на пожарном полигоне.

Лучший результат по итогам прохождения девяти этапов соревнований показала команда Владимирской ТЭЦ-2. Победители получили путевку на финальный этап соревнований профмастерства Группы "Т Плюс", который пройдет в Самаре в конце апреля.



"Высокий профессионализм оперативного персонала – необходимое условие обеспечения надежной работы станций и энергоснабжения потребителей. Соревнования профмастерства дают возможность оценить квалификацию наших специалистов, обменяться опытом с представителями других регионов, служат важным стимулом для повышения профессиональных знаний и навыков, самореализации работников станций", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ, Дзержинские и Кстовские тепловые сети.