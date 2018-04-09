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Происшествия

Житель г. Лысково Нижегородской области обвиняется в убийстве жены

09 апреля 2018 15:23  [169] Происшествия

Фото: СК РФ

Житель г. Лысково Нижегородской области обвиняется в убийстве жены. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону 9 апреля 2018 года.

По версии следствия, 25 марта 2018 года в квартире дома по ул. Ленина 34-летний мужчина, приревновал супругу, которая длительное время отсутствовала дома. Он жестоко избил 36-летнюю потерпевшую деревянной ножкой от табурета, а затем задушил.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Свою вину мужчина признал. При допросе он сообщил следователям СК, что постоянно ревновал погибшую, иногда даже поднимал на нее руку.

Обвиняемый заключен под стражу. Расследование продолжается.

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