Пять золотых медалей завоевали юные нижегородские каратисты на турнире "Золотое кольцо" Спорт

Фото: Нижегородское отделение Федерации всестилевого каратэ России

Юные нижегородские каратисты стали победителями и призерами открытого Международного турнира "Золотое кольцо России" по Киокушинкайкан каратэ. Об этом нижегородское отделение федерации всестилевого каратэ России сообщило 9 апреля 2018 года.

Согласно информации, турнир проходил 8 апреля в г. Иваново. В соревнованиях по кумитэ приняли участие около 500 бойцов из Эстонии, Азербайджана, Таджикистана и 13 регионов России. Нижний Новгород представляла команда из девяти спортсменов под руководством тренера Шаига Гулиева (третий дан), шестеро из них завоевали медали турнира. Ребята привезли пять золотых и одну серебряную медали.

Первые места в своих категориях заняли: Всеволод Чигарев (девять лет), Александр Герасюк (10 лет), Дмитрий Котов (10 лет), Сергей Зубов (13 лет) и Азиз Гасанов (15 лет). Серебряную медаль привез Мирослав Книгин (11 лет). Мирослав Книгин встретился в финале с Дмитрием Котовым, до этого ребята провели по четыре победных боя.

Юные каратисты представляют нижегородское отделение Федерации всестилевого каратэ России (полный контакт) и являются воспитанниками детско-юношеской спортивной школы "Надежда". Спортсмены этой школы становились чемпионами России, а также различных региональных и окружных соревнований.