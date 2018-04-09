"Промсвет" отремонтирует систему наружного освещения на пл. Революции в Нижнем Новгороде к ЧМ Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Фирма "Промсвет" (Нижний Новгород) отремонтирует систему наружного освещения на пл. Революции в Нижнем Новгороде к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, аукцион, назначенный на 6 апреля, был признан несостоявшимся, так как ни один из участников в течение первых десяти минут не сделал своего предложения о цене. Наряду с ООО "Фирма "Промсвет" аукционная комиссия рассматривала заявку ООО "Прогресс" (г. Арзамас), однако победителем была признана компания из Нижнего Новгорода. Контракт планируется заключить по начальной цене контракта – 2,8 млн рублей.

Источник финансирования – бюджет Нижегородской области. Работы должны быть выполнены за десять дней после заключения договора.

Напомним, на пл. Революции будет организована одна из стоянок для аккредитованных на период мундиаля такси. Еще четыре стоянки будут расположены на Мещерском бульваре (в районе дома №3), ул. Советской (в районе дома №12), ул. Ошарской (от ул. Пискунова до пер. Чернопрудного) и ул. Пискунова (от ул. Минина до ул. Ульянова).