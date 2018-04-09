Почти 300 машин подключены к системе контроля за уборкой дорог Нижнего Новгорода в апреле 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" АО "РНИЦ Нижегородской области" в апреле подключило 296 единиц транспорта к региональной навигационно-информационной системе. Об этом министерство информационных технологий облправительства сообщило 9 апреля 2018 года. Согласно информации, подключение проводится для контроля за работой подрядчиков. В министерстве отметили, что система даст возможность определять местонахождение транспортных средств, выехали ли они на уборку дорог, осуществляют ли они ее по траектории, определенной контрактом.

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