Почти 300 машин подключены к системе контроля за уборкой дорог Нижнего Новгорода в апреле 2018 года

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АО "РНИЦ Нижегородской области" в апреле подключило 296 единиц транспорта к региональной навигационно-информационной системе. Об этом министерство информационных технологий облправительства сообщило 9 апреля 2018 года.
Согласно информации, подключение проводится для контроля за работой подрядчиков.
В министерстве отметили, что система даст возможность определять местонахождение транспортных средств, выехали ли они на уборку дорог, осуществляют ли они ее по траектории, определенной контрактом.
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