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Общество

Движение на участке дороги Р-158 Нижний Новгород – Саратов закрыто из-за размыва дороги в Саратовской области

09 апреля 2018 17:34  [177] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение на участке дороги Р-158 Нижний Новгород – Саратов 9 апреля 2018 года временно закрыто из-за подъема воды в р. Курдюм в Саратовской области. Об этом сообщило ФКУ "Поволжуправтодор".

Согласно информации, движение закрыто до 10:00 10 апреля из-за размыва временной дороги на 610 км трассы Р-158 на участке, где идет ремонт моста. Движение перекрыто с 598 по 612 км трассы. Время снятия ограничения может быть изменено в зависимости от паводковой обстановки.

В ликвидации размыва временной объездной дороги задействовано семь единиц техники. Водителям легковых автомобилей рекомендуется двигаться по дороге Р-228 Сызрань – Саратов - Волгоград, а также по дороге регионального значения Тамбов – Ртищево - Саратов через населенный пункт Татищево.

Для бесперебойного движения транзитного транспорта будет действовать схема объезда по федеральным трассам: Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград (от 292-го км Р-228 с выходом на 875-й км М-5, вблизи Сызрани); М-5 "Урал" (от 875-го км до пересечения с Р-158 на 617-м км).

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