Стоянка автомобилей будет запрещена по ночам на парковке Автозаводского универмага в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Стоянка автомобилей будет запрещена по ночам на парковке Автозаводского универмага в Нижнем Новгороде. Об этом Центр организации дорожного движения города сообщил 9 апреля 2018 года.

Согласно информации, запрет вводится с 30 апреля. Он будет действовать с 00:00 до 06:00.

Напомним также, что движение транспорта в районе пл. Киселева Автозаводском районе закрыто до 7 мая из-за реконструкции развязки в районе пересечения пр. Ленина – ул. Веденяпина – пр. Молодежный – пр. Октября.