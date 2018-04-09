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Стоянка автомобилей будет запрещена по ночам на парковке Автозаводского универмага в Нижнем Новгороде. Об этом Центр организации дорожного движения города сообщил 9 апреля 2018 года.
Согласно информации, запрет вводится с 30 апреля. Он будет действовать с 00:00 до 06:00.
Напомним также, что движение транспорта в районе пл. Киселева Автозаводском районе закрыто до 7 мая из-за реконструкции развязки в районе пересечения пр. Ленина – ул. Веденяпина – пр. Молодежный – пр. Октября.
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