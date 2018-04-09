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Общество

Стоянка автомобилей будет запрещена по ночам на парковке Автозаводского универмага в Нижнем Новгороде

09 апреля 2018 17:43  [81] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Стоянка автомобилей будет запрещена по ночам на парковке Автозаводского универмага в Нижнем Новгороде. Об этом Центр организации дорожного движения города сообщил 9 апреля 2018 года.

Согласно информации, запрет вводится с 30 апреля. Он будет действовать с 00:00 до 06:00.

Напомним также, что движение транспорта в районе пл. Киселева Автозаводском районе закрыто до 7 мая из-за реконструкции развязки в районе пересечения пр. Ленина – ул. Веденяпина – пр. Молодежный – пр. Октября.

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