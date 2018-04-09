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Общество

Карантин по АЧС снят в Павловском районе и Семеновском г.о. Нижегородской области с 6 апреля

09 апреля 2018 17:52  [113] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Карантин по АЧС снят в Павловском районе и Семеновском г.о. Нижегородской области с 6 апреля 2018 года. Соответствующие указы врио губернатора от 5 апреля опубликованы на официальном портале правовой информации.

Карантины были установлены в сентябре 2017 года. В Павловском районе после снятия карантина на год запрещена охота, а также разведение диких кабанов и ввоз этих животных в охотхозяйства. При этом мероприятия по регулированию численности кабанов на территории района будут продолжены.

В Семеновском городском округе, помимо вышеперечисленных мер, на полгода запрещен вывоз свиней и продуктов из свинины, не прошедших температурную обработку не менее 70º. Также запрещена реализация свиней и закупка их у населения. Исключения составляют хозяйства среднего и высокого уровня защиты (III и IV компартмента).

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