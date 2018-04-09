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Бизнес

"Ростелеком" обновил тарифную линейку сервиса "Виртуальная АТС" для корпоративных клиентов

09 апреля 2018 17:56  [240] Бизнес

"Ростелеком" обновил тарифную линейку сервиса "Виртуальная АТС" для корпоративных клиентов. Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 9 апреля 2018 года.

Согласно информации, "Виртуальная АТС" – цифровая услуга, позволяющая принимать и эффективно распределять вызовы между сотрудниками. А значит – обрабатывать больше обращений и привлекать больше клиентов. Сервис работает на серверах и оборудовании "Ростелекома", а доступ к нему предоставляется через пользовательский веб-интерфейс.

Теперь функционал "Виртуальной АТС", включая распределение входящих вызовов, голосовое меню и статистику звонков, доступен пользователям за символическую абонентскую плату – 1 рубль в месяц. Оплачиваются только пакеты минут, которые можно использовать для звонков по всей России.

"Пакеты минут заменили авансовые платежи – вместо абстрактной суммы, которую нужно внести на счет, клиенты увидят реальное время, которое можно потратить на общение с покупателями и продажи. Мы унифицировали тарифы по всей стране и упростили интерфейс услуги, чтобы наши клиенты могли заниматься развитием своего бизнеса, а не тратить время на освоение услуг связи", – прокомментировал обновление тарифов директор направления корпоративного маркетинга ПАО "Ростелеком" Сергей Таболин.

"Быть в плюсе" – пакет услуг для малого и среднего бизнеса, включающий высокоскоростной доступ в интернет и один из новых цифровых сервисов "Ростелекома": виртуальную АТС, видеонаблюдение, управляемый Wi-Fi или интерактивное ТВ.

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