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Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием Maybach и Volkswagen в Дзержинске Нижегородской области

09 апреля 2018 18:00  [360] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием Maybach и Volkswagen, которое произошло 6 апреля 2018 года в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по г. Дзержинску.

Согласно сводке УГИБДД, ДТП произошло в 22:25 на ул. Гайдара, 61В. По информации, произошло столкновение автомобиля Maybach под управлением 33-летнего водителя с автомобилем Volkswagen, за рулём которого находилась 33-летняя женщина. В результате ДТП водитель Volkswagen погибла.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в УМВД по Дзержинску, уголовное дело было возбуждено 9 апреля по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Полиция в настоящее время также ищет очевидцев ДТП. Люди, являющиеся очевидцами или имеющие записи ДТП с видеорегистраторов, могут обратиться по телефону 112 или в дежурную часть УМВД по Дзержинску: 8-(8313)-25-02-02 или по адресу г. Дзержинск, ул. Гастелло, д.4.

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