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Политика

Пять апелляционных жалоб на арест имущества братьев Глушковых поступило в суд в Нижнем Новгороде

09 апреля 2018 18:11  [168] Политика
Зал судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пять апелляционных жалоб на арест имущества братьев Глушковых поступило в Московский районный суд Нижнего Новгорода.

Как сообщается на сайте суда 9 апреля 2018 года, жалобы поступили от адвокатов и собственников объектов недвижимости депутатов.

Кроме того сообщается, что 6 апреля суд отказал адвокату депутата Заксобрания Нижегородской области Александра Глушкова в обжаловании его заочного ареста.

Напомним, Александр Глушков и его брат – депутат Земского собрания Балахнинского района Владимир Глушков обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. 30 марта они были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. На их имущество, всего 37 объектов недвижимости, наложен арест.

Всего уголовные дела сейчас возбуждены в отношении четырех депутатов Заксобрания – Александра Глушкова, Вадима Жука, Евгения Кузьмина и Александра Бочкарева. Также уголовное дело расследуется в отношении уже бывшего депутата Олега Сорокина.

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