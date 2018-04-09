Пять апелляционных жалоб на арест имущества братьев Глушковых поступило в суд в Нижнем Новгороде Политика

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пять апелляционных жалоб на арест имущества братьев Глушковых поступило в Московский районный суд Нижнего Новгорода.

Как сообщается на сайте суда 9 апреля 2018 года, жалобы поступили от адвокатов и собственников объектов недвижимости депутатов.

Кроме того сообщается, что 6 апреля суд отказал адвокату депутата Заксобрания Нижегородской области Александра Глушкова в обжаловании его заочного ареста.

Напомним, Александр Глушков и его брат – депутат Земского собрания Балахнинского района Владимир Глушков обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. 30 марта они были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. На их имущество, всего 37 объектов недвижимости, наложен арест.

Всего уголовные дела сейчас возбуждены в отношении четырех депутатов Заксобрания – Александра Глушкова, Вадима Жука, Евгения Кузьмина и Александра Бочкарева. Также уголовное дело расследуется в отношении уже бывшего депутата Олега Сорокина.