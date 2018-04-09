Инфляция за I квартал 2018 года в Нижегородской области составила 1,3% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Инфляция за I квартал 2018 года в Нижегородской области составила 1,3% по отношению к декабрю 2017 года. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата 9 апреля.



Согласно информации, цены на продовольственные товары повысились в среднем на 2,1%. Цены на непродовольственные товары повысились на 0,9%, услуги - на 0,9%. Таким образом, уровень инфляции на потребительском рынке региона за январь-март 2018 года составил 1,3%.



Напомним, инфляция в Нижегородской области за 2017 год составила 3,1%.



Напомним также, что в 2016 году инфляция в области составила 5,4%, в том числе стоимость продуктов питания в среднем возросла на 4,8%. Уровень инфляции на потребительском рынке региона в 2015 году составлял 12,2%. Продукты тогда за год подорожали на 11,5%.