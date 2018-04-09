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Общество

Весеннее половодье началось в районе Нижегородского гидроузла 10 апреля

10 апреля 2018 08:55  [225] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Весеннее половодье началось в районе Нижегородского гидроузла 10 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте Нижегородской ГЭС.

Согласно информации Верхневолжского УГМС (Волжская ГМО), устойчивая теплая погода стала причиной активного снеготаяния в бассейне Горьковского водохранилища, в результате стала расти боковая приточность. "С 5 апреля боковой приток воды на участке Волги от Рыбинска до Городца увеличился со 120 до 700 м3/с. Суммарный приток к створу ГЭС за сутки 8 апреля составил 2010 м3/с, среднесуточный расход через ГЭС - 1351 м3/с. Разница накапливается в водохранилище", - говорится в сообщении.

По данным на 08:00 9 апреля уровень Горьковского водохранилища находился на отметке 82,97 м (нормальный подпорный уровень – 84,0 м). Перед половодьем 2018 года сработка водохранилища в соответствии с установленными Росводресурсами режимами максимально доходила до уровня 82,63 м, уровень предполоводной сработки - 82,0 м.

Прогнозируемый Гидрометцентром России объем бокового притока в Горьковское водохранилище во втором квартале – 11,0-14,1 км3 при норме 11,9 км3. В прошлом году этот показатель составил 11,6 кубических километров. По информации ФГБУ "Гидрометцентр России", на 31 марта запасы воды в снеге в бассейне р. Волги составили 108% от нормы, в том числе в бассейне Горьковского водохранилища – 136%.

Как сообщалось ранее, по данным на 9 апреля в Нижегородской области из-за паводка подтоплено девять мостов.

Напомним, что в 2017 году первый пик половодья в бассейне Горьковского водохранилища пришелся на 16 апреля.

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