НРО "Единой России" намерено в апреле-мае провести серию выездных мероприятий для контроля качества реализации партпроектов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НРО "Единой России" намерено в апреле-мае провести серию выездных мероприятий для контроля качества реализации партпроектов. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского регионального отделения 9 апреля 2018 года.

В ходе совещания с координаторами партийных проектов секретарь НРО "Единой России", депутат Государственной Думы Денис Москвин заявил, что НРО в ближайшее время партийцы проверят состояние дорог, отремонтированных в прошлом году, безопасность детских площадок после зимы, состояние госпиталей для ветеранов войн, а также организуют серию субботников на выбранных жителями объектах.

Москвин подчеркнул, что НРО ЕР также будет жестко контролировать исполнение сроков и расходование средств в рамках реализации проектов 2018 года.

Он напомнил, что в Нижегородской области в этом году на реализацию партийных проектов выделено около 1,3 млрд рублей, из них почти 1,2 млрд рублей на проект "Городская среда". Всего в регионе будет реализовываться 14 проектов "Единой России". "Городская среда" в 2018 году коснется 19 городов региона. В рамках его реализации будут благоустроены 26 крупных общественных пространств, выбранных жителями по итогам рейтингового голосования, прошедшего 18 марта, а также еще шесть парков. Всего по проекту в 2018 году планируется благоустроить 66 общественных территорий, 577 дворов.

"1 миллиард 300 миллионов рублей – это действительно огромная для региона сумма, и эти деньги должны были использованы максимально эффективно. Мы будем отслеживать каждый потраченный рубль, и, конечно, информировать жителей о каждом этапе работ по благоустройству. Судя по тому, что более полумиллиона наших земляков приняло участие в рейтинговом голосовании по выборам объектов, которые будут благоустроены в этом году, наши люди заинтересованы в этом проекте, и мы со всей ответственностью подойдем к его качественному исполнению. Призываем всех наших жителей "не выпадать" из процесса, следить за тем, как ведутся работы на местах, высказывать свои замечания и предложения", - отметил Денис Москвин.

Сейчас ведется активная работа по утверждению проектов благоустройства, обсуждению их с жителями. С 9 по 15 апреля будет проведена серия встреч с жителями на территориях. После чего начнется подготовка проектно-сметной документации и проведение конкурсов по выбору подрядчиков. Сами работы должны начаться в июне и завершиться в сентябре.

"Сидя в кабинетах на совещаниях, проконтролировать, как ведется работа на местах – невозможно, поэтому мы будем выезжать в районы, "на передовую" и отслеживать, как там реализуются наши проекты, насколько это эффективно работает, и что нужно изменить, чтобы в итоге мы получили действительно качественный результат", - добавил Москвин.

Как сообщил координатор проекта "Городская среда", депутат Законодательного собрания Владимир Солдатенков, контроль за благоустройством дворовых территорий могут также осуществлять Советы МКД и ТСЖ. Кроме того, будет работать "Журнал общественных работ", в который могут заносить свои замечания и предложения все желающие – от координатора проекта до простых жителей.

По словам заместителя секретаря НРО по проектной деятельности, депутата Заксобрания Валерия Антипова, реализация партийных проектов в Нижегородской области – огромная поддержка для развития региона. "Это очень значительная поддержка. Большая часть средств пойдет на реализацию проекта "Городская среда" - почти 1 миллиард 200 тысяч рублей. На поддержку театров и домов культуры в рамках проекта "Культура малых городов" - более 77 миллионов, на ремонт спортивных залов в сельских школах выделяется более 19 миллионов рублей", - рассказал Антипов.

Напомним, на территории Нижегородской области реализуется 14 федеральных проектов партии "Единая Россия": "Безопасные дороги", "Городская среда", "Детский спорт", "Единая страна – доступная среда", "Здоровое будущее", "Историческая память", "Крепкая семья", "Культура малой Родины", "Локомотивы роста", "Народный контроль", "Новая школа", "Российское село", "Старшее поколение", "Школа грамотного потребителя".

Информация о проектах размещена на сайте НРО партии "Единая Россия".