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Спорт

БК "Нижний Новгород" проиграл московскому ЦСКА со счётом 90:104 9 апреля

10 апреля 2018 10:22  [76] Спорт

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" проиграл московскому ЦСКА в домашнем матче в рамках Единой лиги ВТБ 9 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стартовый отрезок прошёл при лидерстве нижегородцев, в самом начале матча центровой Илья попов набрал семь очков, после чего капитан Петр Губанов отметился восемью очками и установил максимальное преимущество "НН" в матче – 24:15. При этом в первой пятнадцатиминутке нижегородцы набрали 12 фолов. С их помощью ЦСКА подтянулся к сопернику – 20:24. Второй отрезок завершился уже со счётом в пользу москвичей – 45:52.

Во второй половине матча ЦСКА удалось захватить лидерство, обеспечив отрыв в 14 очков. Итоговый счёт составил 90:104.

"Товарищеская игра закончилась. 104 пропущенных очка – это много. На то есть разные причины. Никаких глобальных претензий своим игрокам я выразить не могу. Боролись с эмоциями, с желанием. К сожалению, допустили несколько ошибок, над которыми надо работать. Особенно это касается тактических решений – мы сами на ровном месте позволили сопернику набрать 12 очков", - прокомментировал иргу главный тренер БК "НН" Зоран Лукич.

Следующий матч нижегородцы проведут с красноярским "Енисеем" 15 апреля.

Напомним, что в предыдущем матче с "Пармой" БК "НН" одержали победу со счётом 82:80.

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