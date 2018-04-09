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Бизнес

Нижегородский филиал "Т Плюс" на 13,2% увеличил выработку электроэнергии в первом квартале 2018 года

10 апреля 2018 10:54  [836] Бизнес

Нижегородский филиал "Т Плюс" на 13,2% увеличил выработку электроэнергии в первом квартале 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании 10 апреля 2018 года.

Согласно информации, с января по март станции нижегородского филиала (Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ) выработали 1676 млн кВт∙ч электроэнергии и отпустили 1914,8 тысяч Гкал тепловой энергии.

Выработка электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилась на 13,2% (в 2017 году выработка составила 1480,2 млн кВт∙ч). Отпуск тепловой энергии с коллекторов станций снизился на 1,3% (за аналогичный период прошлого года он составлял 1940,7 тысяч Гкал). Как отмечается в пресс-релизе, увеличение выработки электроэнергии вызвано работой станций филиала по диспетчерскому графику.

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