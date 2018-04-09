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Бизнес

Альфа-Банк предложил клиентам моментальный выпуск карт через приложение

10 апреля 2018 12:20  [105] Бизнес

Альфа-Банк предложил клиентам моментальный выпуск карт через приложение. Об этом пресс-служба банка сообщила 10 апреля 2018 года.

Клиенты Альфа-Банка получили возможность моментального заказа и выпуска дебетовых карт в мобильном приложении "Альфа-Мобайл". Карту можно сразу добавить в Apple Pay и оплачивать покупки с помощью смартфона везде, где установлены терминалы бесконтактной оплаты, в приложениях и на сайтах в интернете. Клиенты банка, выпустившие такую карту, имеют возможность снимать наличные и пополнять свой счет с помощью банкоматов, поддерживающую бесконтактную технологию оплаты Mastercard.

Моментальный выпуск карты в приложении — это технология, которая позволяет клиентам Альфа-Банка заказать и начать пользоваться необходимой банковской картой менее чем за минуту.

Кроме мобильного приложения Альфа-Банка, карту можно заказать в любом отделении, по телефону и интернет-банке. Клиент моментально получит уведомление на экране своего смартфона Apple. Карта станет доступна в приложении "Альфа-Мобайл" уже через пару секунд. Клиенту достаточно перейти по ссылке из уведомления и привязать выбранную карту к Apple Pay, чтобы начать использовать еe для оплаты любых товаров и услуг.

"Бесконтактные платежи уже давно стали для нас привычными. Мы оплачиваем свои покупки, просто приложив карту, часы, браслет или смартфон к терминалу. Это быстро, просто и безопасно. Объем платежей по бесконтактным картам и через смартфоны в Альфа-Банке за год увеличился в два раза. Сегодня мы предлагаем клиентам моментальный доступ к инновационной технологии: они смогут расплатиться с помощью смартфона уже через минуту после заказа карты", — прокомментировал руководитель блока "Розничный бизнес" Альфа-Банка Майкл Тач.

При необходимости клиент всегда сможет получить физически карту в ближайшем отделении Альфа-Банка, который он указал при заказе карты, или с помощью курьера.

Клиенты могут моментально оформлять ранее одобренные банком кредитные карты, включая одну из самых выгодных на рынке - "100 дней без %". Моментальный заказ и выпуск кредитных карт даст возможность совершать выгодные покупки, не выходя из магазина, пока стоишь в очереди на кассу.

В течение 2018 года Альфа-Банк будет совершенствовать эту технологию. В ближайшем будущем функциональность станет доступна для клиентов банка, использующих смартфоны на базе операционной системы Android.

Помимо возможности оплаты с помощью смартфона банк предлагает платежные кольца, браслеты, а также часы.

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