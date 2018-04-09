Браконьеры с тушей беременной самки кабана задержаны в Балахнинском районе Нижегородской области Происшествия

Браконьеры с тушей беременной самки кабана задержаны в Балахнинском районе Нижегородской области. Об этом сообщил комитет госохотнадзора региона 10 апреля 2018 года.

Согласно информации, 6 апреля во время рейда в четырех км от д. Конево инспекторы регионального госохотнадзора выявили факт незаконной добычи кабана.

"Инспекторы нижегородского межрайонного отдела комитета госохотнадзора задержали двух граждан, которые везли незаконно добытую тушу кабана. Это была беременная самка с девятью эмбрионами. На животное охотились с огнестрельным оружием и собаками охотничьей породы. Сейчас проводятся мероприятия по взысканию причиненного вреда государственному охотничьему фонду Нижегородской области", - приводятся в сообщении слова начальника отдела Нижегородского МРО комитета госохотнадзора Дмитрий Иванов.

Виновным грозит уголовная ответственность и выплата ущерба до 150 тысяч рублей.

Напомним, любительская и спортивная охота запрещена в регионе с 1 марта.

Напомним также, по результатам государственного мониторинга в 2017 году, в области обитает около 900 медведей, более 13 тысяч лосей, свыше 500 косуль, более 235 рысей, около 1,5 тысячи барсуков.