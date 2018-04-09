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Общество

Суд закрыл кафе "Милена" в Нижнем Новгороде на 90 суток из-за антисанитарии

10 апреля 2018 13:14  [153] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приостановил деятельность кафе "Милена" в Нижнем Новгороде на 90 суток из-за антисанитарии. Об этом управление Роспотребнадзора по региону сообщило 10 апреля 2018 года.

Согласно информации, в результате проверки кафе на ул. Лескова в Автозаводском районе было установлено, что в заведении отсутствуют раздельные туалеты и раковины для мытья рук для персонала и посетителей кафе. Во всех помещениях кафе поверхность потолков выполнена из материала, не поддающегося влажной уборке и дезинфекции. Не проводятся мероприятия по дезинсекции и дератизации и не пройден своевременно медосмотр, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников кафе.

В связи с установленными фактами был составлен протокол по статье 6.6 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Судебными приставами решение суда исполнено.

Напомним, 2 апреля суд приостановил деятельность шашлычной в Кстове из-за "едкого запаха".

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