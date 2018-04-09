Первый пал сухой травы в 2018 году зарегистрирован в Навашинском г.о. Нижегородской области 9 апреля Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Первый пал сухой травы на площади 200 кв. метров зарегистрирован в Навашинском городском округе Нижегородской области 9 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, по номеру "112" поступило сообщение от жителя села Валтово о загорании сухой травы в пойме реки Сережа. К месту вызова выезжала муниципальная пожарная команда.

На момент прибытия пожарных происходило горение сухой травы на площади 200 кв.метров. Как отмечает МЧС, угрозы распространения огня на здания, сооружения или лесные массивы не было: ближайшие дома находятся на расстоянии порядка 2 км.

По предварительным данным, причиной загорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.