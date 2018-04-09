Можно ли починить смартфон самостоятельно?

Пожалуй, самой частой причиной, которая может повлечь за собой необходимость в ремонте iPhone, — проникновение внутрь устройства жидкости. Поэтому владельцы своих мобильных устройств отвечают за их целостность и работоспособность. При необходимости сменить поврежденную деталь или исправить другие неполадки телефона многие отдают предпочтение сервисным мастерским. И правильно делают. Качественный ремонт айфонов в Рязани осуществляют специалисты сервиса rznproject.ru. Только не все владельцы смартфонов поступают так, некоторые из них пытаются починить сломанное устройство самостоятельно. Возможно ли это?

Если внутрь корпуса устройства попала влага, то нужно быстрее отключить его и извлечь аккумулятор, а затем высушить схемы. Для этого можно использовать обыкновенный фен. Не стоит спешить включать устройство, даже если на процесс сушки было потрачено достаточно времени. В некоторых частях смартфона могла остаться влага. Лучше оставить его в таком виде, положив в тепло на сутки. Так можно быть более уверенным, что устройство хорошо высохнет.

Повреждение дисплея – это частая проблема, с которой сталкиваются многие владельцы современных смартфонов. Самостоятельно решить проблему неработающего тачскрина или треснутого дисплея не получится. В данном случае стоит воспользоваться услугами мастерской. Если повреждения экрана незначительные, то можно продолжить пользоваться таким устройством, только лучше наклеить на него защитную пленку. Это избавит его от проникновения влаги через микротрещинки на стекле.

Довольно часто проблемой большинство мобильных устройств является повреждение корпуса вследствие механического воздействия. Происходит такое по причине контакта с твердыми предметами, как при падении, так и ударении. В итоге, нарушается работа устройства. Чтобы обезопаситься от этого, лучше пользоваться специальными защитными чехлами. Если неполадка произошла, нужно отнести устройство в мастерскую. Ремонт, проведенный в бытовых условиях, часто заканчивается повреждением микросхемы аппарата. После чего такого мастера ожидает более дорогостоящий ремонт смартфона.

Не стоит пытаться устранить поломку устройства самостоятельно, лучше постараться не допустить ее, а ремонт доверить профессионалам.

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