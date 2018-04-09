Вопрос охраны нижегородского ЖК "Новинки Smart City" перешел к конкурсному управляющему, - минстрой Общество

ЖК Новинки Smart City Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Вопрос охраны нижегородского ЖК "Новинки Smart City" после банкротства застройщика перешел к конкурсному управляющему, - об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве строительства Нижегородской области.



Согласно информации, по причине того, что на данный момент решением суда застройщик ЖК – ООО "Квартстрой центр" – признан банкротом, с марта 2018 года организация охраны строительной площадки входит в компетенцию конкурсного управляющего.



В ведомстве уточнили, что на текущей неделе запланирована рабочая встреча с представителем конкурсного управляющего, и охрана территории строительной площадки будет одним из обсуждаемых вопросов.



Как отмечают сами дольщики, несмотря на то, что суд признал застройщика банкротом 23 марта, конкурсный управляющий до сих пор не проявил активности в решении вопросов, связанных с охраной стройки. При этом охранное предприятие "Оберег" готово начать охранять стройку, однако для этого требуется заключить договор с управляющим.



Также инициативная группа дольщиков сообщила, что по состоянию на апрель текущего года в ограждении по-прежнему имеются дыры, через которые могут проникать вандалы.



Напомним, минстрой региона сообщал, что забор вокруг стройки планируется установить сначала в ноябре 2017 года, потом – к 20 декабря. Перенос сроков в ведомстве объясняли плохой погодой.



Напомним также, что стройка периодически подвергается попыткам краж. Так, 18 декабря неизвестные пытались вывезти стройматериалы, но автомобиль злоумышленников не смог выехать со стройплощадки. Охрану объекта дольщики ведут самостоятельно, для этого они создали штаб.

Облправительство подписало договор о намерениях с ПАО "Орелстрой" для достройки ЖК "Новинки Smart City" в феврале 2018 года. Ожидается, что до конца года будет построено 20 тысяч кв.м.