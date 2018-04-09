Бывший в розыске с 2007 года участник ОПГ из Нижегородской области предстанет перед судом Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Балахнинского района Нижегородской области предстанет перед судом по подозрению в сбыте наркотиков в составе организованной преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону 10 апреля 2018 года.

По версии следствия, 35-летний обвиняемый входил в состав организованной группы, которая занималась сбытом наркотиков в Балахнинском районе. Деятельность ОПГ была пресечена в 2006 году, тогда в результате полицейской спецоперации были задержаны все пять её участников.

Однако впоследствии один из подозреваемых скрылся от правоохранителей. Уголовное дело в отношении четверых участников ОПГ в 2007 году было рассмотрено Балахнинским городским судом. Уголовное дело по пятому подозреваемому выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в федеральный розыск. Сообщается, что в декабре 2017 года фигурант был задержан на территории Перми, где он проживал, предъявляя чужие документы, удостоверяющие личность.

В настоящее время уголовное дело по ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной преступной группы) направлено в Балахнинский городской суд. Санкции статьи обвинения предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере до 500 тысяч рублей.