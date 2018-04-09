Два нижегородских преподавателя и один врач представлены к государственным наградам РФ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" Три нижегородца представлены к государственным наградам РФ. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 9 апреля 2018 года. Согласно информации, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены заведующий кафедрой Дзержинского филиала НГТУ им. Алексеева Сергей Данов и профессор НГТУ Сергей Раевский. Кроме того, звание "Заслуженный врач РФ" присвоено заведующему отделением больницы №35 Нижнего Новгорода Виктору Градусову.

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