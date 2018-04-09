Два нижегородских преподавателя и один врач представлены к государственным наградам РФ

Фото:
Три нижегородца представлены к государственным наградам РФ. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 9 апреля 2018 года.
Согласно информации, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены заведующий кафедрой Дзержинского филиала НГТУ им. Алексеева Сергей Данов и профессор НГТУ Сергей Раевский.
Кроме того, звание "Заслуженный врач РФ" присвоено заведующему отделением больницы №35 Нижнего Новгорода Виктору Градусову.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+