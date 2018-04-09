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Происшествия

Житель Мурманской области подозревается в убийстве мужчины в Нижнем Новгороде

10 апреля 2018 15:21  [55] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Мурманской области подозревается в убийстве мужчины в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области 10 апреля 2018 года.

По версии следствия, днём 8 апреля в доме в курортном поселке Зеленый город (Нижегородский район) нетрезвый подозреваемый нанес 37-летнему мужчине ножевое ранение по шее, а 41-летнему – в грудь. Последний от полученного ранения скончался, второго потерпевшего медикам удалось спасти.

Подозреваемый, являющийся жителем Мурманской области, задержан, свою вину он признал. При допросе он сообщил следователями СК, что якобы потерпевшие попытались забрать принадлежащий ему телефон.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух лиц). Расследование продолжается.

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