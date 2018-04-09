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Общество

Представители 50 регионов РФ принимают участие в Международном медицинском форуме на Нижегородской ярмарке

10 апреля 2018 15:29  [51] Общество
Нижегородская ярмарка

Нижегородская ярмарка

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Представители 50 регионов РФ принимают участие в XIX Международном медицинском форуме в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как сообщается в пресс-релизе, форум открылся 10 апреля на Нижегородской ярмарке.

По данным организаторов, форум состоит из конгрессной и экспозиционной частей. В рамках мероприятия будет работать несколько тематических направлений: конференции, симпозиумы и семинары, посвященные вопросам качества и безопасности оказания медицинской помощи, развитию инновационных медицинских технологий и опыту использования новейших научных разработок. "К нам приехали представители 50 регионов страны. Мы ожидаем, что к концу третьего дня число участников достигнет двух тысяч", - отметила один из организаторов форума Лариса Запорожская.

Также в рамках форума работает 27-я международная выставка "Медицина+".

"Законодательное собрание и правительство Нижегородской области принимают необходимые меры для того, чтобы в регионе качественно оказывались медицинские услуги. За прошедшее десятилетие сформирована трехуровневая система здравоохранения, открыты межрайонные медицинские центры – гемодиализные, сосудистые, перинатальные, реализуется проект "Бережливая поликлиника". Кроме того, депутаты регионального парламента готовят поправки в действующее законодательство для того, чтобы медицинская помощь стала более качественной, доступной и адресной", - заявила на открытии форума и.о. председателя Законодательного собрания Ольга Щетинина.

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