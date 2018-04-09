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Бизнес

НБД-Банк вошел в список крупнейших российских банков в сфере кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2017 года

10 апреля 2018 15:34  [51] Бизнес

НБД-Банк вошел в список крупнейших российских банков, кредитующих малый и средний бизнес (МСБ). Об этом пресс-служба банка сообщила 10 апреля 2018 года.

Согласно информации, рэнкинг составлен рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) за 2017 год и основан на официальной статистике Банка России, результатах анкетирования банков, а также углубленных интервью с представителями рынка кредитования малого и среднего бизнеса. НБД-Банк занял 17 позицию в списке.

Согласно представленным данным, объем кредитов в России, выданных представителям МСБ в 2017 году, вырос на 15%. Кредитный портфель МСБ, без учета изменений реестра, показал прирост на 10%. Этот позитивный тренд обусловлен снижением процентных ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса, а также действующими программами льготного кредитования для указанного сегмента.

Также рейтинговое агентство RAEX опубликовало рейтинг банков по объему кредитного портфеля для индивидуальных предпринимателей (ИП). НБД-Банк занял 10 место в тридцатке российских банков. По словам экспертов рейтингового агентства, динамика кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году будет определена дальнейшей господдержкой субъектов МСП, усилением конкуренции банков за качественного заемщика и ростом объема кредитного портфеля малого и среднего бизнеса.

"По моему мнению, высокая позиция НБД-Банка среди крупных российских финансовых организаций говорит о том, что мы выбрали верную стратегию развития и двигаемся в нужном направлении. Войти в число лучших и оказаться в одном ряду с федеральными банками ценно и значимо, особенно в условиях жесткой конкуренции", – отметил председатель правления ПАО "НБД-Банк" Александр Шаронов.

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