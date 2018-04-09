Специалисты ОНФ отметили новаторский опыт Дзержинска Нижегородской области по многоуровневому информированию граждан

Специалисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) отметили новаторский опыт Дзержинска Нижегородской области по многоуровневому информированию населения при реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска 10 апреля 2018 года.
Согласно информации, представители регионального отделения ОНФ проверили ход разработки пятилетней программы благоустройства дворовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта. Напомним, что отбор территорий для первоочередного благоустройства в 2018 году проходил в Дзержинске в несколько этапов с 9 января по 18 марта 2018 года.
Члены ОНФ отметили новаторский опыт города Дзержинска по созданию системы многоуровневого информирования и контроля за процессами формирования списков и голосования за объекты, в том числе с привлечением к этому процессу депутатов городской Думы. "Мы объехали всю область, но такой организации как у вас, нет нигде. Мы всем рекомендуем учиться у Дзержинска", - подчеркнул представитель центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Борис Караганов.
Напомним, на первом этапе с 9 января по 9 февраля жители города высказывали свое мнение о том, какие общественные пространства должны попасть в список для итогового голосования 18 марта. В итоге из восьми объектов первого списка решением межведомственной комиссии (МВК) на голосование были направлены четыре: проекты благоустройства территории, прилегающей к озеру Утиное, бульвара Космонавтов, городского парка и проект создания спортивно-игровой площадки для людей с ограниченными возможностями в детском парке "Радуга".
В это же время шла подготовительная работа по определению дворовых территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в этом году (126 дворов в списках по состоянию на 9 февраля). В итоге на заседании МВК было принято решение провести 18 марта также и отбор дворовых пространств, по каждому округу в итоговые списки для голосования попали от двух до четырёх дворов.
Как сообщалось ранее, 18 марта в голосовании приняли участие 43 272 жителя города. Первое место по итогам голосования занял проект благоустройства бульвара Космонавтов (26,97% - 20 373 человек). При этом глава администрации Виктор Нестеров предложил разделить денежные средства и также направить финансы на создания спортивно-игровой площадки для людей с ограниченными возможностями в детском парке "Радуга", так как на его реализацию требуется относительно небольшая сумма – около 7 млн рублей. Что касается дворовых территорий, победителями голосования стали 44 объекта. Некоторые адреса входят в состав одних и тех же дворов, поэтому они были объединены в 35 дворовых территорий.
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