"Фрегат" получил право на ремонт фасада Нижегородского театра кукол Общество

ООО "Фрегат" получило право на ремонт фасада Нижегородского театра кукол. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок от 10 апреля 2018 года.



Согласно информации, комиссия приняла решение о несоответствии установленным требованиям двух заявок из трех. В связи с этим закупка признана несостоявшейся.



Контракт будет заключен с ООО "Фрегат", потребовавшим за свои услуги 2 млн 702 тысячи рублей, что меньше начальной цены на 15 тысяч. Ремонт должен завершиться до середины мая текущего года.

Ранее сообщалось, что эта же фирма получила контракт на ремонт шести башен Нижегородского кремля и флигеля Дома военного губернатора

СПРАВКА:

Здание кукольного театра, построенное в 1865 году, является объектом культурного наследия регионального значения. Его полное название – "Здание, где располагалось Нижегородское общественное собрание, связанное с именами многих деятелей музыкальной культуры. Здесь 2(15) ноября 1917 года была провозглашена Советская власть в Нижегородской губернии".

ООО "Фрегат" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2014 году. Уставный капитал – 12 тысяч рублей. Генеральный директор – Антон Сергеевич Корягин, учредители – он же, а также Сергей Иванович Корягин, Денис Александрович Яшнов.