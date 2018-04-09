Число зарегистрированных пользователей на портале госуслуг в Нижегородской области выросло на 22% в I квартале 2018 года Общество

Число зарегистрированных пользователей на портале госуслуг в Нижегородской области выросло на 22% в I квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 10 апреля 2018 года.

Согласно информации министерства информационных технологий и связи региона, с января по март 2018 года портал госуслуг привлек более 143,6 тысячи новых пользователей, что на 32,1 тысячи больше показателей аналогичного периода прошлого года (прирост составил 22,4%).

Всего на портале зарегистрировано более 1,5 млн нижегородцев. Это составляет 54,4% от общего числа населения области.

Министерство напоминает, что в настоящее время на портале представлена информация о порядке получения свыше 2,6 тысяч услуг в регионе.