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Происшествия

Патологоанатом из Сарова Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в присвоении денег

10 апреля 2018 17:06  [163] Происшествия
Зал судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Патологоанатом морга Сарова Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в присвоении денег. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 10 апреля 2018 года.

Из обвинительного заключения следует, что обвиняемая с января 2016 года по октябрь 2017 года оказывала платные услуги по сохранению и санитарной обработке тел покойных. При этом деньги в кассу лечебного учреждения оно не сдавала. Всего в этот период она присвоила почти 800 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении патологоанатома было возбуждено по ч.1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций).

В ходе следствия, обвиняемая вину признала полностью. Дело поступило в Саровский городской суд.

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Теги:
Саров Суд
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