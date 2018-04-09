Склад загорелся на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 10 апреля Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Склад загорелся на Московском шоссе в Нижнем Новгороде 10 апреля 2018 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 14:45 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании на Московском шоссе, 355 в Московском районе. На первом этаже здания располагаются склады (утеплитель), на втором – офисные помещения.

Из здания были эвакуированы пятеро рабочих склада. Погибших и пострадавших нет. Тушение пожара осуществлялось от автоцистерн и естественного водоема, расположенного на расстоянии 100 метров. Пожар был локализован в 15:47, в 16:01 –ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила 100 кв.м. Всего в ликвидации последствий пожара были задействованы 53 человека и 13 единиц техники.

Причина возгорания устанавливается.