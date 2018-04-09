Госдума одобрила закон об ужесточении требований к безопасности детского отдыха в РФ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госдума одобрила в третьем чтении закон об ужесточении требований к безопасности детского отдыха в РФ 10 апреля 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба НРО "Единой России".

По словам депутата Государственной Думы от Нижегородской области Дениса Москвина, благодаря принятому закону, при выборе детского лагеря родители смогут вычислить нелегальные учреждения и отказаться от их услуг.

Законом предусматривается создание в каждом регионе единого реестра организаций отдыха и оздоровления детей, который будет размещен на официальном сайте регионального правительства в открытом доступе. В этот список будут включены только проверенные организации, получившие все необходимые разрешения на осуществление деятельности.

Таким образом, родители смогут заранее проверить, насколько безопасен тот лагерь, в который они собираются покупать путевку для своего ребенка. "Если какого-то лагеря в этом списке нет – от его услуг однозначно лучше отказаться. Таким образом, мы отсеиваем нелегальные организации. Сейчас перед началом летнего сезона в интернете появляется огромное количество предложений, среди которых немало недобросовестных фирм. Поэтому родителям просто необходима возможность убедиться в том, что они отправляют ребенка в безопасное место", - отметил Денис Москвин.

Кроме того, как сообщил депутат, закон обяжет легальные детские лагеря работать по единому типовому договору. "В этом договоре должны быть прописаны условия пребывания ребенка и ответственность за его безопасность, и именно этот документ должен стать основной гарантией этой безопасности", - пояснил он.

"Кроме того, закон расширяет и рычаги общественного контроля за организацией детского отдыха: все жалобы, отзывы и предложения родителей и по их требованию будут размещены на официальных сайтах органов государственной власти, в которые они обращаются", - добавил Денис Москвин.

По словам депутата, фракцией "Единой России" в Государственной Думе этот законопроект был включен в перечень законопроектов, подлежащих приоритетному рассмотрению в период весенней сессии 2018 года.