"Юнармия" и клуб "Пантера" показали свои навыки на мероприятии в честь 100-летия военкоматов в Нижнем Новгороде Общество

Посвященное 100-летию военных комиссариатов торжественное мероприятие прошло в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 9 апреля 2018 года. Об этом пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп" сообщила 10 апреля.

Согласно информации, торжественное собрание прошло в детской школе искусств имени А.И. Хачатуряна. Организатором мероприятия выступил военный комиссариат Автозаводского района города при поддержке администрации района.

Мероприятие началось с доклада военного комиссара Автозаводского района Наиля Исмятуллина. В рамках праздника состоялось вручение благодарственных писем главы администрации сотрудникам военного комиссариата и награждение ветеранов военного комиссариата медалями "100 лет военным комиссариатам Министерства обороны". В качестве приглашенных гостей на мероприятии побывали глава администрации Автозаводского района Александр Нагин, председатель районного совета ветеранов Николай Культяпов, сотрудники пожарной инспекции, прокуратуры и следственного отдела, представители депутатского корпуса и предприятий района, руководители учебных заведений и военные комиссары прошлых лет.

Поздравить сотрудников военного комиссариата и ветеранов прибыли отряд Юнармейцев Автозаводского района и военно-спортивный клуб юных морских пехотинцев "Пантера", подшефный кинокомпании "Союз Маринс Групп". Ребята продемонстрировали навыки приемов самообороны, полученные на занятиях в клубе, выйдя на сцену с показательным выступлением.

"Принято считать, что военные комиссариаты находятся в тылу, а не на передовой, но именно за счет правильной организации их работы напрямую зависит безопасность нашей огромной страны. Приятно видеть сегодня здесь подрастающее поколение. Ребята могут пообщаться с ветеранами, сотрудниками Вооруженных сил, послушать истории людей, которые посвятили свою жизнь защите Родины. Именно на такой молодежи, занимающейся в военно-патриотических клубах, являющихся участниками общероссийского движения Юнармия, имеющих допризывную подготовку, строится надежная основа нашей армии", сказал заместитель военного комиссара Нижегородской области, подполковник в запасе Сергей Смирнов.

На мероприятии также была организованна концертная программа с участием лучших творческих коллективов и исполнителей района. Всем участники получили свежие выпуски журнала "Морской Пехотинец" и "Служба и Служение", издаваемые кинокомпанией "Союз Маринс Групп".