Смена военно-спортивного лагеря "Весенний полигон 2018" завершилась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Союз Маринс Групп

Смена военно-спортивного лагеря "Весенний полигон 2018" завершилась в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп" сообщила 10 апреля 2018 года.

Согласно информации, во время смены школьники вели подготовку к летнему периоду и отрабатывали навыки действия отряда в лесу.

В 2014 году в Нижнем Новгороде появился проект в сфере патриотического воспитания молодежи – детский спортивный лагерь "Хочу стать морпехом". Над его реализацией работали руководители военно-спортивного клуба "Пантера" и кинокомпания "Союз Маринс Групп". Лагерь задумывался как военизированные сборы, направленные на физическое развитие и военную подготовку молодых ребят. С годами, кроме спортивной подготовки, лагерь "Хочу стать морпехом" обрел и сильную патриотическую составляющую.

В 2018 году организаторы лагеря решили провести лагерь "Весенний полигон 2018" - аналог "Хочу стать морпехом". На базе общеобразовательной школы №114 в лесном массиве поселка Стригино при поддержке управления образованием Нижнего Новгорода впервые прошла смена лагеря "Весенний полигон 2018". 35 школьников в возрасте от десяти до шестнадцати лет в течение весенних школьных каникул отрабатывали тактики действия отряда в лесу. Тренировки проходили по трем направлениям: наблюдение, засада и нападение. Сценарий каждого тренировочного дня был максимально приближен к боевым действиям, а основной задачей стала отработка эвакуации "раненных".

Опытные инструкторы – преподаватели военно-спортивного клуба "Пантера" рассказали ребятам, как необходимо действовать, находясь в лесу, а также научили азам строевой подготовки. Завершилась смена традиционной игрой с использованием лазертаг-оборудования.

"Мы хотим, чтобы ребята учились работать над собой. Через спорт они готовятся войти в наш социум и стать достойными гражданами нашей страны. Не только практические занятия проходят в лагере, каждый день начинается с теоритического занятия. В этот раз, в связи с трагическими событиями в городе Кемерове, одно из наших занятий было посвящено именно технике безопасности. Мы напомнили ребятам, как необходимо себя вести в экстремальных ситуациях. Есть много примеров, когда дети, имея хотя бы небольшую подготовку, проявляли себя с наилучшей стороны, помогали спастись другим людям", - отметил руководитель военно-спортивного клуба "Пантера" Сергей Юдин.

По окончании лагеря все ребята по традиции получили в подарок памятные сувениры и свежий выпуск журнала "Морской пехотинец", который издает кинокомпания "Союз Маринс Групп".