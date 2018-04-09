Прокуратура внесла представление министру строительства Нижегородской области из-за отсутствия ответов на обращения граждан Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура внесла представление министру строительства Нижегородской области Алексею Сырову в связи с выявленными нарушениями порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 11 апреля 2018 года.

Согласно информации, в 2017 году и за истекший период 2018 года через государственную информационную систему ЖКХ в министерство строительства поступило 28 обращений граждан.

При этом, как сообщает прокуратура, на 19 обращений ответов не дано, сведения об их рассмотрении в информационной системе жилищно-коммунального хозяйства не размещены.

По фактам выявленных нарушений прокуратура области внесла представление региональному министру строительства, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Напомним, Алесей Сыров был переназначен на посту министра строительства в феврале 2018 года.

Напомним также, что в конце февраля дольщики "ЖК На Гончарова" заявили о том, что слова главы минстроя об отсутствии проблем с получением страховок у дольщиков не соответствуют действительности.