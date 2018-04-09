Последние новости рубрики Общество
11 апреля 2018 10:35  [53] Суд потребовал взыскать с литейного завода в Заволжье Нижегородской области 3,7 млн рублей за негативное воздействие
11 апреля 2018 09:55  [505] Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород тяжелобольного подростка из Перми
11 апреля 2018 09:32  [141] Дольщики не могут въехать в свои квартиры из-за конфликта силовиков и застройщика, - анонс "Нижегородского рабочего" от 11 апреля
11 апреля 2018 09:23  [149] Прокуратура внесла представление министру строительства Нижегородской области из-за отсутствия ответов на обращения граждан
10 апреля 2018 18:48  [1134] Смена военно-спортивного лагеря "Весенний полигон 2018" завершилась в Нижнем Новгороде
10 апреля 2018 18:27  [199] Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода планирует отремонтировать 76 фасадов к 15 мая
10 апреля 2018 18:10  [365] Нижегородское правительство вводит особый режим посещения Кремля в период ЧМ-2018
10 апреля 2018 18:03  [285] "Зарабатывая до 50% за счет наценок на горячее питание в школах, его можно сделать более качественным", - Евгений Лазарев
10 апреля 2018 17:57  [1386] Подрядчик завершил ямочный ремонт 145 кв. м. Мызинского моста в Нижнем Новгороде в преддверии капремонта
10 апреля 2018 17:33  [205] "Юнармия" и клуб "Пантера" показали свои навыки на мероприятии в честь 100-летия военкоматов в Нижнем Новгороде
Общество

Дольщики не могут въехать в свои квартиры из-за конфликта силовиков и застройщика, - анонс "Нижегородского рабочего" от 11 апреля

11 апреля 2018 09:32  [141] Общество

Кажется, в городе скоро может разразиться ещё один скандал с невыполненными обязательствами перед дольщиками, в который теперь будет вовлечена и городская власть. Размер этих обязательств, конечно, нельзя сравнить с теми, которые придавили дольщиков строящегося жилого комплекса Smart Sity, но резонанс обещает быть громким. Ведь в этой истории оказались замешаны не только высокопоставленные сотрудники городской власти, но и представители правоохранительных органов, которые, судя по всему, оказывали давление на этих сотрудников в каких-то своих интересах. Сколько времени ещё дольщикам предстоит оставаться без своей крыши над головой? - читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

Храм Нижнего Новгорода признан самым лучшим за последние сто лет. За две тысячи лет своего существования история христианства накопила великое множество примеров чудесных явлений. Но, пожалуй, самым главным доказательством Божественного посыла уникальных Пасхальных чудес являются исцеления, которые с точки зрения современной медицины совершенно необъяснимы. Наглядным доказательством одному из таких чудес в Нижнем Новгороде является храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона, возведению которого предшествовало чудесное исцеление. Историю о чудесном исцелении, – читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

Все последние дни, недели и месяцы Владимир Путин и намёками, и прямыми призывами указывает своей экономической команде в какую сторону ей следует двигаться. Если она, конечно, хочет продолжить работу с ним, что уже не выглядит очевидным. "Нам нужен решительный рывок вперед в развитии. Мы можем это сделать – мы достигли такого уровня, когда мы можем сделать этот рывок... Сейчас это возможно. Мы должны воспользоваться этой исторической возможностью, а также воспользоваться нашими достижениями во всех областях для того, чтобы это сделать", – повторил Путин эту же мысль в ночь после выборов. Какой экономический курс выберет президент? - Эти и другие новости читайте – читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph