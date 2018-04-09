Дольщики не могут въехать в свои квартиры из-за конфликта силовиков и застройщика, - анонс "Нижегородского рабочего" от 11 апреля Общество

Кажется, в городе скоро может разразиться ещё один скандал с невыполненными обязательствами перед дольщиками, в который теперь будет вовлечена и городская власть. Размер этих обязательств, конечно, нельзя сравнить с теми, которые придавили дольщиков строящегося жилого комплекса Smart Sity, но резонанс обещает быть громким. Ведь в этой истории оказались замешаны не только высокопоставленные сотрудники городской власти, но и представители правоохранительных органов, которые, судя по всему, оказывали давление на этих сотрудников в каких-то своих интересах. Сколько времени ещё дольщикам предстоит оставаться без своей крыши над головой? - читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

Храм Нижнего Новгорода признан самым лучшим за последние сто лет. За две тысячи лет своего существования история христианства накопила великое множество примеров чудесных явлений. Но, пожалуй, самым главным доказательством Божественного посыла уникальных Пасхальных чудес являются исцеления, которые с точки зрения современной медицины совершенно необъяснимы. Наглядным доказательством одному из таких чудес в Нижнем Новгороде является храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона, возведению которого предшествовало чудесное исцеление. Историю о чудесном исцелении, – читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

Все последние дни, недели и месяцы Владимир Путин и намёками, и прямыми призывами указывает своей экономической команде в какую сторону ей следует двигаться. Если она, конечно, хочет продолжить работу с ним, что уже не выглядит очевидным. "Нам нужен решительный рывок вперед в развитии. Мы можем это сделать – мы достигли такого уровня, когда мы можем сделать этот рывок... Сейчас это возможно. Мы должны воспользоваться этой исторической возможностью, а также воспользоваться нашими достижениями во всех областях для того, чтобы это сделать", – повторил Путин эту же мысль в ночь после выборов. Какой экономический курс выберет президент? - Эти и другие новости читайте – читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".