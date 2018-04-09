Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород тяжелобольного подростка из Перми Общество

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Самолёт "Сухой Суперджет 100" МЧС России осуществил санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольного подростка из Перми в Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области 11 апреля 2018 года.

Согласно информации, 15-летний мальчик нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. В Нижнем Новгороде пациента доставили в Приволжский исследовательский медицинский университет, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь.

Как отмечается в сообщении, спецборт МЧС, совершивший санитарный рейс, оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяли оказывать медицинскую помощь пострадавшему во время полёта. На протяжении всего полёта пациента сопровождали медицинские специалисты и психолог.