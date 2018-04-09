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Суд приговорил жителя Вознесенского района Нижегородской области к обязательным работам за повреждение колёс 18 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 11 апреля 2018 года.
Согласно информации суда, ночью 13 ноября 2017 года 27-летний житель села, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, кухонным ножом повредил шины у 18 автомобилей. Общая сумма ущерба составила около 63 тысяч рублей.
В марте 2018 года суд признал мужчину виновным по п. "а" ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство) и назначил ему 350 часов обязательных работ, а также взыскал в пользу трёх потерпевших 22,8 тысячи рублей.
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