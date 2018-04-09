Автомобиль насмерть сбил пешехода в Выксунском г.о. Нижегородской области 10 апреля и скрылся с места ДТП Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород" Автомобиль насмерть сбил пешехода в Выксунском городском округе Нижегородской области 10 апреля 2018 года, после чего скрылся с места ДТП. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону. Согласно информации, ДТП произошло в 07:10 на 22 км автодороги Выкса – Вознесенское – Сатис. Как сообщает УГИБДД, неустановленный водитель совершил наезд на 51-летнего пешехода, мужчина скончался. Обстоятельства происшествия выясняются.

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