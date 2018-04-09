Суд потребовал взыскать с литейного завода в Заволжье Нижегородской области 3,7 млн рублей за негативное воздействие Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Арбитражный суд Нижегородской области постановил взыскать с "Литейный завод "РосАлит" (г. Заволжье) более 3,7 млн рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Об этом сообщает пресс-служба департамента Росприроднадзора по ПФО 11 апреля 2018 года.



Согласно информации, суд удовлетворил иск департамента Росприроднадзора о взыскании с завода задолженности по плате за НВОС за 2015 год на сумму более 3,7 млн рублей.

Сообщается, что в 2015 году ООО "РосАлит" заключило договор на передачу отходов с организацией, не имеющей лицензии на право обращения с отходами первого-четвёртого классов опасности. Но оплата за НВОС контрагентом, согласно договору, не вносилась. Кроме того, отсутствует подтверждение конечного размещения отходов.

Как отмечает Росприроднадзор, согласно действующему природоохранному законодательству, ответственным за оплату НВОС является отходообразователь вне зависимости от того, кому эти отходы переданы для дальнейшего обращения.

Суд принял решение взыскать с ООО "РосАлит" установленную задолженность по плате за НВОС.